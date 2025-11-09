السعودية تعدم شخصين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية

أعلنت السعودية أنها أعدمت مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية خططت لتنفيذ هجمات على دور العبادة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن بيان لوزارة الداخلية أن الرجلين خططا أيضا لشن هجمات على منشآت أمنية وأفراد أمن.



ولم يشر البيان إلى الموعد الذي كان مقررا لشن أي من هذه الهجمات.



وجاء في البيان أنهما أقدما "على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت باستهداف دور العبادة والمقار الأمنية ورجال الأمن، وحيازة الأسلحة وصناعة المتفجرات، والتستر على عدد من العناصر الإرهابية، وانضمامهما إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة".