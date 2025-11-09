روسيا: سيطرنا على بلدة في زابوريجيا بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن القوات الروسية سيطرت على بلدة ريبنه في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.



ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من التقرير المتعلق بساحة المعركة.