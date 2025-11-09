بريطانيا ترسل معدات دفاعية لمساعدة بلجيكا في التعامل مع المسيرات

أعلن ريتشارد نايتون قائد الجيش البريطاني اليوم الأحد أن بريطانيا بدأت في إرسال خبراء ومعدات إلى بلجيكا لمساعدتها في التصدي لطائرات مسيرة مثيرة للقلق تم رصدها وتسببت في إغلاق المطارات مؤقتًا.



وتم رصد مسيرات فوق مطارات وقواعد عسكرية في بلجيكا الأسبوع الماضي، بعد أن تسببت في اضطراب كبير في أنحاء أوروبا في الأشهر القليلة الماضية.



وصرح نايتون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن نظيره البلجيكي طلب المساعدة وأن المعدات والأفراد في الطريق.



وقال: "لقد اتفقنا أنا ووزير الدفاع الأسبوع الماضي على نشر أفراد ومعدات في بلجيكا لمساعدتهم"، دون أن يقدم تفاصيل عن نوع المعدات التي سيتم إرسالها أو عدد الأفراد.



وأفاد نايتون بأنه من غير المعروف حتى الآن من يقف وراء الطائرات المسيرة التي تم رصدها ولكنه أشار إلى أن روسيا انغمست في نمط من "الحرب متعددة الوسائل" في السنوات القليلة الماضية.



ونفت روسيا أي علاقة لها بهذه الحوادث.



وأجبرت الطائرات المسيرة التي تم رصدها تحلق فوق مطارات تخدم العاصمة بروكسل ولييج في شرق بلجيكا على تحويل مسار الكثير من الطائرات القادمة ومنع إقلاع بعض الطائرات التي كان من المقرر أن تغادر يوم الثلاثاء.



وأدت مشاهدات المسيرات إلى إغلاق مؤقت لمطارات في عدة دول من بينها السويد يوم الخميس.



واقترح وزير الدفاع الألماني يوم الجمعة وجود صلة بين حوادث الطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة في بلجيكا والمناقشات حول استخدام الأصول الروسية المجمدة، التي تحتفظ بها مؤسسة يوروكلير المالية البلجيكية، لتمويل قرض كبير لأوكرانيا.