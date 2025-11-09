عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.



وأكد أن طهران لا ترى جدوى من أي حوار ما لم يكن قائما على مبدأ الندية والاحترام المتبادل.