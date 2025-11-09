أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل

بدأت السلطات في طهران بتطبيق تقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل بعد انخفاض مخزون السدود إلى أدنى مستوياته منذ ستة عقود.



ويأتي ذلك بعد كلامٍ للرئيس الايراني مسعود بزكشيان عن احتمالية اخلاء العاصمة الايرانية في حال استمر الوضع على ما هو عليه نهاية الشهر المقبل.



أما في مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، فالوضع أكثر حرجاً، إذ تراجح مخزون المياه في السدود الأربعة التي تغذي المدينة، إلى أقل من 3%.