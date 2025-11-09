مصدران لرويترز: الرياض أوضحت لواشنطن أنها لن تنضم إلى اتفاقيات ابراهام إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية

ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث عن احتمالات موافقة السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن من المستبعد حدوث ذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض هذا الشهر.



وقال ترامب الشهر الماضي إنه يأمل انضمام السعودية "قريبا جدا" إلى دول إسلامية أخرى وقعت على اتفاقيات ابراهام عام 2020 لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.



لكن مصدرين خليجيين قالا لرويترز إن الرياض أوضحت لواشنطن عبر قنوات دبلوماسية أن موقفها لم يتغير وأنها لن تنضم إلى تلك الاتفاقيات إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية.



وأضافا أن الهدف هو تجنب أي زلات دبلوماسية والتأكد من توافق المواقف السعودية والأميركية قبل الإدلاء بتصريحات عامة. وأوضح أحدهما أن الهدف هو تجنب أي لبس أثناء محادثات البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني أو بعدها.