الشرع إلتقى ممثلي المنظمات السورية الأميركية في واشنطن

افادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الرئيس أحمد الشرع التقى في واشنطن، ممثلي المنظمات السورية الأميركية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.



وأشاد الشرع "بمساهماتهم في تعزيز الوعي بالقضايا السورية، وترسيخ الحضور السوري الفاعل ضمن المجتمع الأميركي"، مؤكداً "أهمية دورهم في دعم القضايا الوطنية وتعميق الروابط مع الوطن الأم".