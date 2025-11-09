الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الشرع إلتقى ممثلي المنظمات السورية الأميركية في واشنطن
أخبار دولية
2025-11-09 | 07:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الشرع إلتقى ممثلي المنظمات السورية الأميركية في واشنطن
افادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الرئيس أحمد الشرع التقى في واشنطن، ممثلي المنظمات السورية الأميركية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.
وأشاد الشرع "بمساهماتهم في تعزيز الوعي بالقضايا السورية، وترسيخ الحضور السوري الفاعل ضمن المجتمع الأميركي"، مؤكداً "أهمية دورهم في دعم القضايا الوطنية وتعميق الروابط مع الوطن الأم".
أخبار دولية
إلتقى
ممثلي
المنظمات
السورية
الأميركية
واشنطن
التالي
إجلاء واسع النطاق في الفيليبين وقتيلان جراء الإعصار فونغ وونغ
مصدران لرويترز: الرياض أوضحت لواشنطن أنها لن تنضم إلى اتفاقيات ابراهام إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-15
الرئيس عون التقى الرئيس السوريّ أحمد الشرع على هامش أعمال القمة العربية-الإسلامية في قطر
آخر الأخبار
2025-09-15
الرئيس عون التقى الرئيس السوريّ أحمد الشرع على هامش أعمال القمة العربية-الإسلامية في قطر
0
آخر الأخبار
2025-10-14
وكالة الأنباء السورية الرسمية: الشرع يلتقي ببوتين غدا الأربعاء في موسكو
آخر الأخبار
2025-10-14
وكالة الأنباء السورية الرسمية: الشرع يلتقي ببوتين غدا الأربعاء في موسكو
0
أخبار دولية
2025-09-24
الشرع إلتقى ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-24
الشرع إلتقى ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
2025-09-12
بيان أميركيّ: قائد القيادة المركزية الأميركية يلتقي بالشرع في القصر الرئاسيّ في دمشق
آخر الأخبار
2025-09-12
بيان أميركيّ: قائد القيادة المركزية الأميركية يلتقي بالشرع في القصر الرئاسيّ في دمشق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:03
متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة
أخبار دولية
09:03
متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة
0
أخبار دولية
08:37
إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014
أخبار دولية
08:37
إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014
0
أخبار دولية
08:35
إجلاء واسع النطاق في الفيليبين وقتيلان جراء الإعصار فونغ وونغ
أخبار دولية
08:35
إجلاء واسع النطاق في الفيليبين وقتيلان جراء الإعصار فونغ وونغ
0
أخبار دولية
07:09
مصدران لرويترز: الرياض أوضحت لواشنطن أنها لن تنضم إلى اتفاقيات ابراهام إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية
أخبار دولية
07:09
مصدران لرويترز: الرياض أوضحت لواشنطن أنها لن تنضم إلى اتفاقيات ابراهام إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:37
إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014
أخبار دولية
08:37
إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014
0
أخبار دولية
07:09
مصدران لرويترز: الرياض أوضحت لواشنطن أنها لن تنضم إلى اتفاقيات ابراهام إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية
أخبار دولية
07:09
مصدران لرويترز: الرياض أوضحت لواشنطن أنها لن تنضم إلى اتفاقيات ابراهام إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
0
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
0
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
0
أخبار دولية
06:57
عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
06:57
عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
06:27
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
أخبار لبنان
06:27
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
0
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
0
أخبار لبنان
05:03
الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة
أخبار لبنان
05:03
الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة
0
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
0
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
2
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
3
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
4
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
5
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
6
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
7
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
8
أمن وقضاء
11:10
أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت
أمن وقضاء
11:10
أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More