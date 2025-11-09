الأخبار
إجلاء واسع النطاق في الفيليبين وقتيلان جراء الإعصار فونغ وونغ
أخبار دولية
2025-11-09 | 08:35
أُجلي أكثر من مليون شخص وقُتل شخصان جراء فيضانات تشهدها الفيليبين الأحد قبيل وصول الإعصار الفائق القوة "فونغ وونغ" إلى البر عند الساحل الشرقي للبلاد، بعد أيام على مرور إعصار مدمّر.
ويضرب الإعصار البالغ الشدة "فونغ وونغ" الفيليبين بعد أقل من أسبوع على مرور الإعصار "كالمايغي" المدمر الذي أودى بـ220 شخصا.
و"فونغ وونغ" مصحوب برياح تبلغ سرعتها 185 كيلومترا في الساعة مع احتمال أن تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة.
وأفادت الهيئة الحكومية للدفاع المدني الأحد بإجلاء نحو 1,2 مليون شخص استباقيا قبل وصول الإعصار.
وستبقى المدارس والمرافق الرسمية مغلقة الاثنين في مناطق كثيرة من البلاد، بما في ذلك العاصمة مانيلا، وقد أُلغيت نحو 300 رحلة جوية، بحسب السلطات.
وقال جونيل تاغارينو، في مدينة كاتبالوغان في مقاطعة سامار، إنّ امرأة بالغة 64 عاما كانت تفر مع أفراد عائلتها، عُثر لاحقا على جثتها.
وبعد وقت قصير، أكّد مكتب الدفاع المدني وفاة ثانية، لشخص غرق في فيضان مفاجئ في جزيرة كاتاندوانيس.
قال إدسون كاسارينو (3 عاما)، أحد سكان جزيرة كاتاندوانيس (شمال شرق)، لوكالة فرانس برس "بدأت الأمواج في التلاطم قرابة الساعة السابعة صباحا (23,00 بتوقيت غرينتش السبت). وعندما اصطدمت بكاسر الأمواج، شعرت وكأن الأرض تهتز".
وأضاف عبر الهاتف "تهطل أمطار غزيرة، وتعصف رياح عاتية".
وفي الشمال، في مقاطعة كاغايان، قال نازحون في مركز إيواء لوكالة فرانس برس إن الخوف من الفيضانات دفعهم إلى مغادرة منازلهم.
وقالت لوريتا سالكينا: "نعاني كثيرا من الفيضانات في منزلنا، لذلك عندما طُلب منا الإخلاء، فعلنا ذلك لأننا كنا سنُحاصَر هناك". وأضافت: "قد تقتلع العاصفة أسقفنا... نحن أكثر أمانا هنا".
وحاول السكان السبت تثبيت منازلهم بواسطة حبال أملا في أن تصمد أمام الرياح، على ما أظهرت صور نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقطع فيديو تحققت من صحته وكالة فرانس برس، ظهرت كنيسة في بلدة بيراك محاطة بمياه الفيضانات التي وصل ارتفاعها إلى نصف مدخلها.
النطاق
الفيليبين
وقتيلان
الإعصار
مقالات ذات صلة
