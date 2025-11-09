إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014

أعلنت إسرائيل الأحد تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حركة حماس إنه يعود للضابط هدار غولدن الذي قُتل في قطاع غزة في العام 2014.



وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: "تسلمت إسرائيل، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نعش رهينة قُتل وتم تسليمه إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة".



ومن المتوقع أن يقوم خبراء الطب الشرعي الإسرائيليون بتحديد هوية الرفات، قبل أن يتم إبلاغ عائلة الضابط رسميا بالنتيجة.