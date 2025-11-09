متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان أنه لن يتم نشر جنود أتراك في غزة ضمن قوة متعددة الجنسيات من المفترض أن تحل محل الجيش الإسرائيلي.



وردا على أحد الأسئلة، أكدت المتحدثة للصحفيين أنه "لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض".