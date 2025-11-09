إسرائيل تؤكد أن الرفات الذي سلّمته حماس يعود لضابط قُتل في حرب غزة عام 2014

أكدت إسرائيل أن الرفات التي تسلّمته في وقت سابق الأحد من حركة حماس يعود لهَدار غولدِن، الضابط الإسرائيلي الذي قُتل خلال حرب غزة عام 2014.



وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أنه "بعد استكمال إجراءات التعرّف على الهوية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة الرهينة القتيل، الضابط هدار غولدِن، بإعادة جثمان ابنهم إلى البلاد".