إسرائيل تؤكد أن الرفات الذي سلّمته حماس يعود لضابط قُتل في حرب غزة عام 2014
أخبار دولية
2025-11-09 | 12:26
إسرائيل تؤكد أن الرفات الذي سلّمته حماس يعود لضابط قُتل في حرب غزة عام 2014
أكدت إسرائيل أن الرفات التي تسلّمته في وقت سابق الأحد من حركة حماس يعود لهَدار غولدِن، الضابط الإسرائيلي الذي قُتل خلال حرب غزة عام 2014.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أنه "بعد استكمال إجراءات التعرّف على الهوية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة الرهينة القتيل، الضابط هدار غولدِن، بإعادة جثمان ابنهم إلى البلاد".
0
آخر الأخبار
12:07
إسرائيل تؤكد أن الرفات الذي سلمته حماس يعود لضابط قتل في حرب غزة عام 2014
آخر الأخبار
12:07
إسرائيل تؤكد أن الرفات الذي سلمته حماس يعود لضابط قتل في حرب غزة عام 2014
0
آخر الأخبار
07:41
إسرائيل تعلن تسلم الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل عام 2014
آخر الأخبار
07:41
إسرائيل تعلن تسلم الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل عام 2014
0
أخبار دولية
08:37
إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014
أخبار دولية
08:37
إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014
0
أخبار دولية
2025-10-28
إسرائيل تقول إن رفات سلّمتها حماس تعود لرهينة سبق للجيش استرجاعه
أخبار دولية
2025-10-28
إسرائيل تقول إن رفات سلّمتها حماس تعود لرهينة سبق للجيش استرجاعه
أخبار دولية
13:40
مصدر لرويترز: كوشنر يصل إلى إسرائيل للتحدث مع نتنياهو بشأن غزة
أخبار دولية
13:40
مصدر لرويترز: كوشنر يصل إلى إسرائيل للتحدث مع نتنياهو بشأن غزة
0
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
0
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
آخر الأخبار
05:02
الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير اندلع في ديرميماس محلة المحافير حيث التهمت النيران مساحة من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة وعملت فرق الدفاع المدني على اخماده
آخر الأخبار
05:02
الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير اندلع في ديرميماس محلة المحافير حيث التهمت النيران مساحة من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة وعملت فرق الدفاع المدني على اخماده
0
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
0
آخر الأخبار
14:57
رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة عملت على اعتماد آلية جديدة في للتعيينات في الإدارة تنافسية وشفافة وتعتمد الكفاءة ضمن احترام التوازن المطلوب في الفئة الأولى
آخر الأخبار
14:57
رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة عملت على اعتماد آلية جديدة في للتعيينات في الإدارة تنافسية وشفافة وتعتمد الكفاءة ضمن احترام التوازن المطلوب في الفئة الأولى
بالفيديو
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
0
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
0
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
0
أخبار دولية
13:19
اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...
أخبار دولية
13:19
اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:17
جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
13:16
تل أبيب تتحضر لمختلف سيناريوهات المواجهة مع حزب الله
أخبار دولية
13:16
تل أبيب تتحضر لمختلف سيناريوهات المواجهة مع حزب الله
1
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
2
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
3
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
4
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
5
أمن وقضاء
05:00
ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
05:00
ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!
6
خبر عاجل
04:25
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على طريق الصوانة - خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن
خبر عاجل
04:25
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على طريق الصوانة - خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن
7
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
8
آخر الأخبار
04:28
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء منطقة مرجعيون حيث ينفذ دورات دائرية على ارتفاع متوسط بالتزامن مع تحليق لمسيرات تجسسية
آخر الأخبار
04:28
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء منطقة مرجعيون حيث ينفذ دورات دائرية على ارتفاع متوسط بالتزامن مع تحليق لمسيرات تجسسية
