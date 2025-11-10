الأخبار
النائب سامي الجميل من مجلس النواب: الصفحة الجديدة التي تفتح في لبنان فرصة وبناءً على كل التطورات نعلن اليوم تقديم إقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد إلى مقدمة الدستور اللبناني
النائب سامي الجميل من مجلس النواب: الصفحة الجديدة التي تفتح في لبنان فرصة وبناءً على كل التطورات نعلن اليوم تقديم إقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد إلى مقدمة الدستور اللبناني
تركيا تسعى لتوفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق غزة
أخبار دولية
2025-11-10 | 00:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تركيا تسعى لتوفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق غزة
أعلن مسؤول تركي كبير أن تركيا تعمل على توفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق في غزة، بعد أن سهلت عودة جثة جندي إسرائيلي قُتل هناك قبل أكثر من عقد من الزمان.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأحد إن المقاتلين المتحصنين في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل لن يستسلموا، وحثت الوسطاء على إيجاد حل للأزمة التي تهدد وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر.
وفي سياق منفصل، أعلنت إسرائيل أنها تسلمت رفات هدار غولدن، وهو ضابط بالجيش قتل في كمين في غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014، بعد تسليم الصليب الأحمر رفاته.
وقال المسؤول الكبير إن تركيا "نجحت في تسهيل إعادة رفات هدار غولدن إلى إسرائيل بعد 11 عاما" بعد "جهود مكثفة تعكس التزام حماس الواضح بوقف إطلاق النار".
وقال المسؤول لرويترز: "في الوقت نفسه، نعمل على توفير ممر آمن لحوالي 200 مدني من غزة عالقين حاليا في الأنفاق".
وكانت تركيا من الدول الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، والذي دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولديها علاقات وثيقة مع الحركة الفلسطينية وانتقدت بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
أخبار دولية
تركيا
غزة
التالي
ماليزيا: قارب مهاجرين غرق قبالة الحدود التايلاندية الماليزية كان يحمل حوالي 70 شخصا
ترامب يندّد بـ"صحافيين فاسدين" في "بي بي سي" بعد استقالة مدير الشبكة على خلفية مونتاج لخطابه
السابق
