تركيا تسعى لتوفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق غزة

أخبار دولية
2025-11-10 | 00:43
مشاهدات عالية
تركيا تسعى لتوفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق غزة

أعلن مسؤول تركي كبير أن تركيا تعمل على توفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق في غزة، بعد أن سهلت عودة جثة جندي إسرائيلي قُتل هناك قبل أكثر من عقد من الزمان.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأحد إن المقاتلين المتحصنين في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل لن يستسلموا، وحثت الوسطاء على إيجاد حل للأزمة التي تهدد وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر.

وفي سياق منفصل، أعلنت إسرائيل أنها تسلمت رفات هدار غولدن، وهو ضابط بالجيش قتل في كمين في غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014، بعد تسليم الصليب الأحمر رفاته.

وقال المسؤول الكبير إن تركيا "نجحت في تسهيل إعادة رفات هدار غولدن إلى إسرائيل بعد 11 عاما" بعد "جهود مكثفة تعكس التزام حماس الواضح بوقف إطلاق النار".

وقال المسؤول لرويترز: "في الوقت نفسه، نعمل على توفير ممر آمن لحوالي 200 مدني من غزة عالقين حاليا في الأنفاق".

وكانت تركيا من الدول الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، والذي دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولديها علاقات وثيقة مع الحركة الفلسطينية وانتقدت بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
 

أخبار دولية

تركيا

غزة

