LBCI
LBCI

كوريا الجنوبية توجه اتهاما جديدا للرئيس السابق يون سوك يول بمساعدة العدو

أخبار دولية
2025-11-10 | 00:54
كوريا الجنوبية توجه اتهاما جديدا للرئيس السابق يون سوك يول بمساعدة العدو

وجه مدعون عامون كوريون جنوبيون اتهامات جديدة للرئيس السابق يون سوك يول، بينها مساعدة العدو، بزعم أنه أمر بتحليق طائرات مسيرة فوق كوريا الشمالية لتعزيز مساعيه لإعلان الأحكام العرفية. 
     
وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي أنها "أثبتت" أن الجنوب أرسل طائرات مسيرة لإلقاء منشورات دعائية فوق عاصمتها بيونغ يانغ، وهو ما لم تؤكده سيول. 
     
وفتح الادعاء العام تحقيقا خاصا هذا العام للنظر في ما إذا كان إرسال الطائرات المسيرة محاولة غير قانونية من يون لاستفزاز الشمال واستغلال رد فعله كذريعة لإعلان الحكم العسكري. 
     
وكشفت المدعية العامة بارك جي يونغ للصحافيين أن فريق تحقيق خاص وجه للرئيس السابق اتهامات بـ"إفادة" العدو بشكل عام و"إساءة استخدام السلطة". 
     
وقالت بارك إن يون وآخرين "تآمروا لتهيئة ظروف تسمح بإعلان الأحكام العرفية (...) ما يزيد من خطر المواجهة المسلحة بين الكوريتين والإضرار بالمصالح العسكرية العامة". 
     
وأعلنت أنه عُثر على أدلة دامغة في مذكرة استخباراتية موجهة في تشرين الأول من العام الماضي للرئيس السابق يون، تحض على "خلق وضع غير مستقر أو اغتنام فرصة سانحة". 
     
وأشارت المذكرة إلى أنه على الجيش استهداف الأماكن "التي يجب أن تفقدهم (الشمال) ماء الوجه بحيث يكون الرد حتميا، مثل بيونغ يانغ" أو مدينة وونسان الساحلية. 
     
وأغرق يون كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عندما سعى إلى تقويض الحكم المدني في كانون الأول من العام الماضي، قبل أن يعتقل ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يحتجز وهو في السلطة. 
     
وفي نيسان، عُزل يون من منصبه وانتخب لي جاي ميونغ خلفا له بعد اشهر، لكنه لا يزال يحاكم بتهمة التمرد وجرائم أخرى مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية.

أخبار دولية

كوريا الجنوبية

يون سوك يول

