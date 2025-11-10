المكسيك تطلق عملية أمنية في ميتشواكان بعد اغتيال رئيس بلدية

كشفت حكومة الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم الأحد عن خطط لمكافحة الجريمة المنظمة وتحسين الأمن في ولاية ميتشواكان التي تعاني من العنف، وذلك بعد أن سبب اغتيال رئيس بلدية محلي صدمة في البلاد.



وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي إن أكثر من 10500 فرد من الجيش والقوات الجوية والحرس الوطني يشاركون في العملية التي أُطلق عليها اسم "خطة ميتشواكان للسلام والعدالة" للقضاء على الجماعات الإجرامية ومكافحة الابتزاز وتفكيك مختبرات المخدرات ومعسكرات التدريب.



وأوضحت شينبوم أن الخطة تتضمن استثمارات قيمتها 57 مليار بيزو (3.10 مليار دولار).



وشهدت ولاية ميتشواكان موجات جديدة من العنف بعد مقتل كارلوس مانزو رئيس بلدية مدينة أوروابان بالرصاص خلال احتفالات يوم الموتى في أول تشرين الثاني.



وكان مانزو منتقدا بارزا للحكومة الاتحادية بسبب تقاعسها عن مواجهة الجريمة المنظمة.



وقال المسؤولون إنهم سيعززون شرطة الولاية ومكتب المدعي العام فيها. وتشمل الخطة أيضا زيادة موارد الرعاية الاجتماعية والزراعة والبنية التحتية والسياحة والتوظيف.



وقالت شينبوم: "يُبذل جهد خاص من أجل سكان ميتشواكان"، مضيفة أنها ستتابع شخصيا التقدم المحرز في الخطة كل 15 يوما وستقدم تقارير دورية للرأي العام.



وكان مانزو يلقي خطابا ويحمل ابنه الصغير بين ذراعيه قبل لحظات من إطلاق النار عليه.



ويندد منتجو الليمون والأفوكادو في الولاية منذ سنوات بعمليات الابتزاز والخطف والقتل المرتبطة بعنف العصابات.



وأدت غريسيا كيروز زوجة مانزو اليمين يوم الأربعاء لتحل محل زوجها في منصب رئيس بلدية أوروابان وتعهدت بمواصلة كفاحه ضد عصابات الجريمة المنظمة.



(الدولار = 18.3694 بيزو مكسيكي)