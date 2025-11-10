الأخبار
تصادم بين قطارين في سلوفاكيا وإصابة عشرات الركاب

أخبار دولية
2025-11-10 | 00:58
مشاهدات عالية
تصادم بين قطارين في سلوفاكيا وإصابة عشرات الركاب
0min
تصادم بين قطارين في سلوفاكيا وإصابة عشرات الركاب

أفادت الشرطة في سلوفاكيا ووزير الداخلية بوقوع تصادم بين قطارين مساء الأحد بعد ارتطام أحدهما بالآخر من الخلف، ما أدى إلى إصابة عشرات الركاب.

وقال وزير الداخلية ماتوس سوتاي إستوك في مؤتمر صحفي من موقع الحادث إن العشرات أصيبوا بجروح طفيفة وجرى نقل 11 شخصا إلى المستشفى. وأضاف أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى.

ووقع الحادث على خط السكك الحديدية بين العاصمة براتيسلافا ومدينة بيزينوك التي تبعد 20 كيلومترا إلى الشمال الشرقي.

وقالت الشرطة على فيسبوك "تشير المعلومات الأولية إلى أنه لم يكن هناك تصادم بين القطارين من الأمام ولم يخرج أي منهما عن القضبان".

ونقل موقع أكتواليتي دوت إس.كيه الإخباري عن أحد الركاب وصفه للحادث بأنه كان مثل "فرقعة" مدوية.

وهذا الحادث هو الثاني في سلوفاكيا خلال شهر. وكان قد وقع تصادم بين قطارين في شرق سلوفاكيا في 13 تشرين الأول، ما أدى إلى إصابة 91 شخصا.

أخبار دولية

قطارين

سلوفاكيا

وإصابة

عشرات

الركاب

