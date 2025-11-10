الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلطات الاكوادور تعلن مقتل 31 نزيلا في أحد سجونها عقب أعمال شغب

أخبار دولية
2025-11-10 | 00:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلطات الاكوادور تعلن مقتل 31 نزيلا في أحد سجونها عقب أعمال شغب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلطات الاكوادور تعلن مقتل 31 نزيلا في أحد سجونها عقب أعمال شغب

أعلنت سلطات الإكوادور أنه تم العثور في أحد السجون الأحد على جثث 27 نزيلا على الأقل قضوا اختناقا، عقب أعمال شغب أسفرت أيضا عن مقتل أربعة آخرين وإصابة العشرات.
     
وأفادت السلطات في بيان، بأنها لا تزال تعمل لجلاء حقيقة ما حدث في سجن ماتشالا في مقاطعة إل أورو بشكل كامل، مشيرة الى أن طاقم الطب الشرعي موجود في الموقع.
     
ويمثل اليوم الدامي في سجن ماتشالا أحدث موجة اضطرابات في سجون الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
     
وتحولت السجون الإكوادورية إلى مراكز عمليات لعصابات تهريب المخدرات المتنافسة، وقُتل فيها أكثر من 500 نزيل في أعمال عنف بين مجموعات تتنافس على السيطرة على التجارة المربحة.
     
واندلعت أعمال العنف الأخيرة حوالي الساعة الثالثة فجرا (08,00 بتوقيت غرينتش) في سجن مدينة ماتشالا في جنوب غرب البلاد. وسمع سكان محليون أصوات إطلاق نار وانفجارات ونداءات استغاثة صادرة من داخل السجن.
     
وأكدت سلطات السجون في الإكوادور أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في أعمال العنف، وأصيب 33 سجينا وعنصر في الشرطة بجروح.
     
وأعلنت أن فرقا من شرطة النخبة دخلت السجن فورا واستعادت السيطرة عليه بعد اندلاع أعمال الشغب.
          
ويُعتقد أن أعمال العنف في هذا السجن مرتبطة بخطط لنقل بعض السجناء إلى سجن جديد شديد الحراسة، بنته حكومة الرئيس دانيال نوبوا في مقاطعة أخرى، ومن المقرر افتتاحه هذا الشهر.
     
 

أخبار دولية

الاكوادور

سجن

أعمال شغب

LBCI التالي
في مالي... خطف ناشطة على تيك توك وإعدامها علانية على يد جهاديين
تصادم بين قطارين في سلوفاكيا وإصابة عشرات الركاب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-01

مقتل شخصين حاولا اقتحام ثكنة للدرك بالمغرب خلال أعمال شغب

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

وزير العمل يعلن إعادة فتح مهلة الترشح لعضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي حتى 31 تشرين الأول

LBCI
أخبار دولية
2025-10-24

رئيس الإكوادور يعلن أنه تعرّض لمحاولة تسميم بالشوكولا

LBCI
اقتصاد
2025-09-21

الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:47

الرئيس الفرنسي يستضيف الرئيس الفلسطيني غدا

LBCI
أخبار دولية
03:45

وزارة الخارجية الإيرانية: مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي

LBCI
أخبار دولية
03:01

إيران تصف اتهام واشنطن لها بالتخطيط لاغتيال سفيرة إسرائيل في المكسيك بـ"السخيف"

LBCI
أخبار دولية
01:50

ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض اليوم في تتويج لعام مفصلي لسوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-11-03

مركز عمليات طوارئ الصحة: استشهاد مواطن في الغارة الإسرائيلية على بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-16

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

LBCI
اسرار
2025-10-20

أسرار الصحف 21-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران

LBCI
أمن وقضاء
13:34

جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
13:22

واشنطن بين السعودية وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:19

اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
حال الطقس
00:03

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
12:56

الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب

LBCI
أمن وقضاء
05:00

ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!

LBCI
خبر عاجل
04:25

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على طريق الصوانة - خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن

LBCI
آخر الأخبار
04:28

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء منطقة مرجعيون حيث ينفذ دورات دائرية على ارتفاع متوسط بالتزامن مع تحليق لمسيرات تجسسية

LBCI
خبر عاجل
23:41

استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند

LBCI
خبر عاجل
11:00

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More