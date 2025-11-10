تايلاند تعلّق اتفاق السلام مع كمبوديا بعد إصابة شخصين بانفجار لغم

أعلنت تايلاند أنها ستعلّق تطبيق اتفاق للسلام مع كمبوديا جرى التوصل إليه بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما أدى انفجار لغم أرضي إلى إصابة جنديين تايلانديين كانا في دورية قرب الحدود.



وقال المتحدث باسم الحكومة سيريبونغ أنغكاساكولكيات إن "الخطوات التنفيذية التي نقوم بها منذ نحو أسبوع عقب الإعلان المشترك ستتوقف"، بما في ذلك إطلاق 18 جنديا كمبوديا معتقلا.