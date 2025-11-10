200 قتيل بمواجهات بين مجموعات جهادية متحاربة في شمال شرق نيجيريا

أودت مواجهات بين مجموعات جهادية متحاربة في شمال شرق نيجيريا بحياة نحو 200 شخص في منطقة بحيرة تشاد، بحسب ما أفاد مصدر جهادي وآخر استخباري وعنصر ميليشياوي وكالة فرانس برس.وأوضحت المصادر أن المعارك اندلعت بين عناصر بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا في دوغون تشيكو على ضفاف بحيرة تشاد الأحد.وقال باباكورا كولو من ميليشيا مناهضة للجهاديين تدعم الجيش النيجيري لفرانس برس "من الحصيلة التي حصلنا عليها، قُتل حوالى 200 إرهابي من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا في القتال".