الأكثر قراءة
بالفيديو
English
200 قتيل بمواجهات بين مجموعات جهادية متحاربة في شمال شرق نيجيريا
أخبار دولية
2025-11-10 | 05:00
200 قتيل بمواجهات بين مجموعات جهادية متحاربة في شمال شرق نيجيريا
أودت مواجهات بين مجموعات جهادية متحاربة في شمال شرق نيجيريا بحياة نحو 200 شخص في منطقة بحيرة تشاد، بحسب ما أفاد مصدر جهادي وآخر استخباري وعنصر ميليشياوي وكالة فرانس برس.
وأوضحت المصادر أن المعارك اندلعت بين عناصر بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا في دوغون تشيكو على ضفاف بحيرة تشاد الأحد.
وقال باباكورا كولو من ميليشيا مناهضة للجهاديين تدعم الجيش النيجيري لفرانس برس "من الحصيلة التي حصلنا عليها، قُتل حوالى 200 إرهابي من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا في القتال".
أخبار دولية
بمواجهات
مجموعات
جهادية
متحاربة
نيجيريا
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-09-06
55 قتيلا على الأقل في هجوم لجهاديين في شمال شرق نيجيريا
أخبار دولية
2025-09-06
55 قتيلا على الأقل في هجوم لجهاديين في شمال شرق نيجيريا
0
أخبار دولية
2025-10-28
زيلينسكي يقول إن 200 جندي روسي تقريبا موجودون في بوكروفسك في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-10-28
زيلينسكي يقول إن 200 جندي روسي تقريبا موجودون في بوكروفسك في شرق أوكرانيا
0
آخر الأخبار
2025-10-10
نحو 200 الف مواطن عادوا إلى شمال غزة منذ إعلان وقف اطلاق النار
آخر الأخبار
2025-10-10
نحو 200 الف مواطن عادوا إلى شمال غزة منذ إعلان وقف اطلاق النار
0
أخبار دولية
2025-10-01
36 قتيلا وأكثر من 200 جريح في انهيار سقالة على كنيسة بإثيوبيا
أخبار دولية
2025-10-01
36 قتيلا وأكثر من 200 جريح في انهيار سقالة على كنيسة بإثيوبيا
0
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
0
أخبار دولية
06:42
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة أنتوفاجاستا في تشيلي
أخبار دولية
06:42
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة أنتوفاجاستا في تشيلي
0
أخبار دولية
06:37
الكرملين: لافروف يمارس مهام وزير الخارجية كالمعتاد وتقارير استبعاده كاذبة
أخبار دولية
06:37
الكرملين: لافروف يمارس مهام وزير الخارجية كالمعتاد وتقارير استبعاده كاذبة
0
أخبار دولية
05:54
مباحثات بين المبعوث الأميركي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس
أخبار دولية
05:54
مباحثات بين المبعوث الأميركي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس
0
اخبار البرامج
2025-10-16
بين الواقع والأحلام البريئة... قصص مختلفة ومميزة يرويها الأطفال في "أنا بطل العالم"!
اخبار البرامج
2025-10-16
بين الواقع والأحلام البريئة... قصص مختلفة ومميزة يرويها الأطفال في "أنا بطل العالم"!
0
خبر عاجل
16:16
رئيس الحكومة نواف سلام: أشعر بالعجز والتخبط حين يستشهد اطفال في الجنوب ولكنني ازداد عزيمة لتغيير الوضع كي لا يقتل اطفال لا في الجنوب ولا في اي مكان اخر
خبر عاجل
16:16
رئيس الحكومة نواف سلام: أشعر بالعجز والتخبط حين يستشهد اطفال في الجنوب ولكنني ازداد عزيمة لتغيير الوضع كي لا يقتل اطفال لا في الجنوب ولا في اي مكان اخر
0
أخبار لبنان
2025-11-04
الحجار التقى الراعي: البطريرك اكد حق المغتربين في الانتخابات كما يستحقون
أخبار لبنان
2025-11-04
الحجار التقى الراعي: البطريرك اكد حق المغتربين في الانتخابات كما يستحقون
0
أمن وقضاء
2025-10-09
إصابة شاب بانفجار جسم من مخلفات الحرب في بليدا
أمن وقضاء
2025-10-09
إصابة شاب بانفجار جسم من مخلفات الحرب في بليدا
0
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
0
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
0
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
0
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
0
أخبار دولية
13:19
اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...
أخبار دولية
13:19
اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:17
13:17
جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل
1
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
2
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
3
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
4
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
5
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
6
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
7
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
8
خبر عاجل
16:15
رئيس الحكومة نواف سلام: عندما كنت في المحكمة الدولية وعندما اصدرنا القرارات ضد اسرائيل وصلتني تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنني لا اعيش في الخوف
خبر عاجل
16:15
رئيس الحكومة نواف سلام: عندما كنت في المحكمة الدولية وعندما اصدرنا القرارات ضد اسرائيل وصلتني تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنني لا اعيش في الخوف
