روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى جديدة في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها سيطرت على ثلاث قرى جديدة في شرق أوكرانيا، حيث تواصل الضغط باستغلال تفوقها العددي والتسليحي على طول جبهة القتال الواسعة.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها استولت على قريتي سلودكي ونوفه في منطقة زابوريجيا، وقرية غناتيفكا في منطقة دونيتسك.