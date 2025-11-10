الأخبار
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
أخبار دولية
2025-11-10 | 05:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
كشف مسؤولان كبيران لـ"رويترز" أن سوريا أحبطت مؤامرتين منفصلتين لتنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال الرئيس أحمد الشرع.
وذكر المصدران، وهما مسؤول من الشرق الأوسط ومسؤول أمني سوري، أن المؤامرتين اللتين استهدفتا الشرع جرى إحباطهما خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يؤكد التهديد المباشر الذي يتعرض له الرئيس السوري بينما يسعى لتعزيز سلطته في بلد مزقته حرب أهلية استمرت 14 عاما.
أخبار دولية
سوريا
تنظيم الدولة الإسلامية
اغتيال
أحمد الشرع
التالي
الكرملين: روسيا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا لكن عملية السلام متعثرة
روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى جديدة في شرق أوكرانيا
السابق
