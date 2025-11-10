الكرملين: روسيا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا لكن عملية السلام متعثرة

أكد الكرملين أنه يريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن لكن جهود حل الأزمة تعثرت.وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بذلك ردًا على تصريح أدلى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه "أعتقد أننا متفقون على أن الحرب ستنتهي في المستقبل غير البعيد" وذلك خلال اجتماع مع رئيس وزراء المجر.وأعاد بيسكوف في إفادة صحفية التأكيد على موقف الكرملين المتمثل في أن الحرب يمكن أن تنتهي بمجرد أن تحقق روسيا أهدافها، مع تفضيل تحقيق ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية.وقال "لكن الأمر معلق حاليًا، والأوضاع تتسم بالجمود. وهذا ليس بسببنا" وألقى بمسؤولية ذلك على أوكرانيا.