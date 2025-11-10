مباحثات بين المبعوث الأميركي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مباحثات تجري بينه وبين المبعوث الأميركي جاريد كوشنر دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وذكر مكتب نتانياهو أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجتمع حالياً في مكتبه في القدس مع المبعوث الخاص وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر".



وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن زيارة كوشنر جاءت في وقت تكثف واشنطن جهودها لضمان استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في غزة ودخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول.