ستارمر يؤكد دعمه لـ"بي بي سي قوية ومستقلة" في "عصر يسوده التضليل"
أخبار دولية
2025-11-10 | 08:43
ستارمر يؤكد دعمه لـ"بي بي سي قوية ومستقلة" في "عصر يسوده التضليل"
أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن دعمه لـ"بي بي سي قوية ومستقلة"، في وقت تواجه هيئة الإذاعة البريطانية أزمة إثر استقالة اثنين من كبار مسؤوليها على خلفية توليف مقطع مضلّل من خطاب للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال متحدث باسم ستارمر لصحافيين "في عصر يسوده التضليل، تزداد الحاجة إلى خدمة إخبارية بريطانية متينة ومحايدة أكثر من أي وقت مضى"، مشددًا على أهمية تصحيح الأخطاء "بسرعة" للحفاظ على الثقة.
تركيا تسعى لتوفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق غزة
ترامب يندّد بـ"صحافيين فاسدين" في "بي بي سي" بعد استقالة مدير الشبكة على خلفية مونتاج لخطابه
رياضة
2025-11-03
أخبار دولية
09:39
أخبار دولية
16:44
أخبار دولية
2025-10-31
أخبار دولية
10:21
أخبار دولية
09:46
أخبار دولية
09:39
أخبار دولية
09:18
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-20
أخبار لبنان
04:55
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05
منوعات
07:47
أخبار دولية
08:18
أخبار لبنان
08:10
أخبار لبنان
08:09
أخبار لبنان
07:06
أخبار لبنان
06:29
أخبار لبنان
05:06
أخبار لبنان
16:32
أخبار دولية
13:37
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حال الطقس
00:03
أخبار دولية
13:37
أخبار لبنان
12:56
اسرار
23:45
خبر عاجل
23:41
خبر عاجل
02:50
منوعات
05:29
خبر عاجل
11:00
