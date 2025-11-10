ستارمر يؤكد دعمه لـ"بي بي سي قوية ومستقلة" في "عصر يسوده التضليل"

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن دعمه لـ"بي بي سي قوية ومستقلة"، في وقت تواجه هيئة الإذاعة البريطانية أزمة إثر استقالة اثنين من كبار مسؤوليها على خلفية توليف مقطع مضلّل من خطاب للرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال متحدث باسم ستارمر لصحافيين "في عصر يسوده التضليل، تزداد الحاجة إلى خدمة إخبارية بريطانية متينة ومحايدة أكثر من أي وقت مضى"، مشددًا على أهمية تصحيح الأخطاء "بسرعة" للحفاظ على الثقة.