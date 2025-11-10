الأخبار
ستة قتلى بضربتين أميركيتين على قاربين يُشتبه بضلوعهما في تهريب المخدرات في المحيط الهادئ

أخبار دولية
2025-11-10 | 08:45
مشاهدات عالية
0min
ستة قتلى بضربتين أميركيتين على قاربين يُشتبه بضلوعهما في تهريب المخدرات في المحيط الهادئ

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مقتل ستة أشخاص بضربتين استهدفتا بحسب الجيش الأميركي ما يُشتبه بأنهما قاربين لتهريب المخدرات، لترتفع حصيلة القتلى في حملة مكافحة المخدرات المثيرة للجدل إلى 76 شخصًا.

وأكد هيغسيث في منشور على منصة "إكس" أن ضربتين نُفّذتا الأحد في المياه الدولية في شرق المحيط الهادئ، واستهدفتا قاربين "ينقلان مخدرات" على متن كل منهما ثلاثة أشخاص.  

وقال "قُتل الستة جميعا. ولم يُصب أي من القوات الأميركية بأذى".

أخبار دولية

بضربتين

أميركيتين

قاربين

يُشتبه

بضلوعهما

تهريب

المخدرات

المحيط

الهادئ

