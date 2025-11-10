ستة قتلى بضربتين أميركيتين على قاربين يُشتبه بضلوعهما في تهريب المخدرات في المحيط الهادئ

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مقتل ستة أشخاص بضربتين استهدفتا بحسب الجيش الأميركي ما يُشتبه بأنهما قاربين لتهريب المخدرات، لترتفع حصيلة القتلى في حملة مكافحة المخدرات المثيرة للجدل إلى 76 شخصًا.



وأكد هيغسيث في منشور على منصة "إكس" أن ضربتين نُفّذتا الأحد في المياه الدولية في شرق المحيط الهادئ، واستهدفتا قاربين "ينقلان مخدرات" على متن كل منهما ثلاثة أشخاص.



وقال "قُتل الستة جميعا. ولم يُصب أي من القوات الأميركية بأذى".