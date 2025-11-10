إسرائيل: أي قرار بشأن مقاتلي حماس سيتخذ بالتعاون مع ترامب

أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن أي قرار بشأن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المتحصنين في الأنفاق سيتخذ بالتعاون مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأوضح أن جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من الأسلحة وضمان عدم وجود دور لحماس في غزة مرة أخرى.