"بي بي سي" تقول إنها "ستنظر" في رسالة من ترامب تتضمّن تهديدا بمقاضاتها

أخبار دولية
2025-11-10 | 09:39
"بي بي سي" تقول إنها "ستنظر" في رسالة من ترامب تتضمّن تهديدا بمقاضاتها

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية ("بي بي سي") أنها "ستنظر" في رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهددها فيها بمقاضاتها بسبب توليف مضلِل لأحد خطاباته في برنامج عرضته المحطة.   
     
وقال متحدث باسم "بي بي سي" لوكالة فرانس برس ردا على سؤال عن رسالة ترامب التهديدية التي نشرها موقعها الإخباري إن الهيئة "ستدرس الرسالة وترد عليها مباشرة في الوقت المناسب".
     
ويأتي خبر رسالة ترامب غداة استقالة المدير العام للهيئة تيم ديفي ورئيسة قسم الأخبار ("بي بي سي نيوز" BBC News) ديبورا تورنيس الأحد بعد اتهامات بأن البرنامج الوثائقي الشهير "بانوراما" الذي تبثه الهيئة عرض مقتطفات مولّفة بطريقة مضلِّلَة من خطاب ألقاه ترامب في 6 كانون الثاني 2021.

أخبار دولية

سي"

"ستنظر"

رسالة

ترامب

تتضمّن

تهديدا

بمقاضاتها

