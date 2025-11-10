الأخبار
الصين ترفع الرسوم الخاصة على السفن الأميركية في موانئها
2025-11-10 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الصين ترفع الرسوم الخاصة على السفن الأميركية في موانئها
أعلنت الصين تعليق الرسوم الخاصة التي فرضتها على السفن الأميركية في مرافئها، في يوم دخلت حيز التنفيذ تدابير أخرى هدفها تهدئة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
وتتواجه القوتان منذ أشهر في نزاع تجاري متعدد الجانب يؤثر على الاقتصاد العالمي.
ووصلت الرسوم التجارية المتبادلة في مراحل معينة الى مستويات مرتفعة للغاية، ما أثّر بشكل كبير على التبادل التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، قبل أن يتم خفضها إلى مستويات أكثر اعتدالا.
وبعد اجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ في 30 تشرين الأول في كوريا الجنوبية، وافقت الولايات المتحدة والصين على التراجع عن بعض التدابير التجارية العقابية التي اتخذها الطرفان.
وأعلنت وزارة النقل الصينية الاثنين أنها ستعلّق لمدة عام الرسوم "الخاصة" التي بدأ فرضها بناء على حمولة السفن المملوكة أو المشغلة من قبل شركات أو هيئات أو أفراد أمريكيين، والتي تصل إلى ميناء في الصين.
ودخل التعليق حيز التنفيذ عند الساعة 13,01 (05,01 ت غ)، بحسب الوزارة.
