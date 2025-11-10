المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: أي قرار في شأن سياسات إسرائيل سيتخذ بالتعاون مع إدارة ترامب

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أنّ أي قرار في شأن سياسات إسرائيل في غزة سيتخذ بالتعاون مع إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.



وقال إنّ جاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ناقشا نزع سلاح "حماس" وإخلاء غزة من الأسلحة وضمان عدم وجود دور لحماس في غزة مرة أخرى.