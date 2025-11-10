ثمانية قتلى و19 جريحا بانفجار السيارة في نيودلهي

قتل ثمانية أشخاص على الاقل وأصيب 19 آخرون إثر انفجار سيارة في وسط العاصمة الهندية، وفق ما أفاد نائب رئيس جهاز الاطفاء في نيودلهي وكالة فرانس برس.



ونقل ايه كاي مالك عن إدارة مستشفى يقع في جوار مكان الانفجار أن "ثمانية أشخاص قتلوا حتى الآن وأصيب 19".