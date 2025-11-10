لولا في كوب30: الكفاح من أجل المناخ "أقل كلفة بكثير" من خوض الحروب

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خلال افتتاح محادثات الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) في الأمازون الاثنين، إن الوقت حان لهزيمة من ينكرون حصول التغيّر المناخي.



وأضاف لولا أن "التغيّر المناخي لم يعد تهديدا مستقبليا، بل مأساة نعيشها في الحاضر"، منتقدا من "ينكرون الأدلة العلمية وينشرون الخوف ويهاجمون المؤسسات والعلم والجامعات".



واعتبر أن "الوقت حان لتوجيه هزيمة جديدة إلى من ينكرون"، مؤكدا أن العمل من أجل حماية المناخ "أقل كلفة بكثير" من خوض الحروب.