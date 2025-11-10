الأخبار
نقاش سوريّ أميركيّ في البيت الأبيض: تعزيز العلاقات الثنائية
أخبار دولية
2025-11-10 | 14:48
نقاش سوريّ أميركيّ في البيت الأبيض: تعزيز العلاقات الثنائية
ناقش الرئيس السوريّ أحمد الشرع في البيت الأبيض مع نظيره الأميركيّ دونالد ترامب، العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها.
كما بحثا في عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونظيره الأميركيّ ماركو روبيو، والمبعوث الأميركيّ الخاص إلى سوريا توماس باراك.
آخر الأخبار
أخبار دولية
سوريّ
أميركيّ
البيت
الأبيض:
تعزيز
العلاقات
الثنائية
