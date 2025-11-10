أميركا تجدد تعليق بعض العقوبات على سوريا تزامنا مع اجتماع الشرع وترامب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق فرض العقوبات بموجب قانون قيصر على سوريا جزئيا لمدة 180 يوما، وذلك تزامنا مع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض.



وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تحل محل إعفاء سابق صدر في 23 أيار.