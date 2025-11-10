مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لفرانس برس: يستحيل إجراء انتخابات حاليًا في بورما

أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه يستحيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بورما بحسب ما هو مقرر الشهر المقبل، في ظل الفوضى السائدة.



وقال تورك لوكالة فرانس برس إنّ "إجراء انتخابات في ظل هذه الظروف أمرٌ لا يمكن تصوّره".



وتسائل: "كيف يُمكن السعي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وكيف يُمكن إجراؤها أصلا في ظل وجود مناطق بكاملها خارجة عن السيطرة في البلاد، والجيش طرف في الصراع ويضطهد السكان منذ سنوات؟".



وأسف تورك "لأن لا يحظى الوضع في بورما بتغطية إعلامية كافية، والشعب يعاني".



وأكد أن الجيش "قيّد الحريات المدنية تماما، واعتقل معارضين وقتل صحافيين"، بينما نفذّت "عمليات قصف مكثفة لمدنيين" وخصوصا في ولاية راخين (غرب).