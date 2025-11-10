الأخبار
مقتل لبناني في مالي على يد روسي ينتمي الى "أفريكا كوربس"

أخبار دولية
2025-11-10 | 15:14
مشاهدات عالية
0min
مقتل لبناني في مالي على يد روسي ينتمي الى "أفريكا كوربس"

قُتل صاحب حانة لبناني في باماكو بالرصاص الأسبوع الماضي، على يد روسي ينتمي الى مجموعة "أفريكا كوربس" الأمنية، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر محلية وأمنية ومستشفى.
     
وكان الروسي أمضى وقتا مع مرتزقة آخرين في حانة في منطقة بادالابوغو في العاصمة ليل الأربعاء الخميس الماضي، قبل أن يطلق ثلاث رصاصات من مسافة قريبة على صاحب الحانة.
     
ولم تتضح على الفور الملابسات الدقيقة للحادث، إلا أنّ أحد أعضاء خدمة الحماية المدنية أفاد فرانس برس بأنّ إطلاق النار وقع بعدما طُلب من الروسي المغادرة.
     
وأضاف عضو خدمة الحماية المدنية الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّه "عندما وصل فريقنا إلى مسرح الجريمة، كان الرجل المصاب قد خسر الكثير من الدماء".
     
ونُقل الضحية إلى المستشفى حيث توفي الخميس.
     
وقال مصدر في المستشفى لفرانس برس إنّه "توفي في النهاية رغم محاولات إزالة الرصاصات من جمجمته". 
     







