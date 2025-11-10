الأخبار
ترامب يهدّد مراقبي الملاحة الجوية بالاقتطاع من رواتب المتغيّبين عن العمل خلال الإغلاق الحكومي

2025-11-10 | 15:33
ترامب يهدّد مراقبي الملاحة الجوية بالاقتطاع من رواتب المتغيّبين عن العمل خلال الإغلاق الحكومي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاقتطاع من رواتب مراقبي الملاحة الجوية، متّهما قسما كبيرا منهم بالتقاعس عن أداء واجبهم "الوطني"، في حين دانت نقابتهم استخدامهم "ورقة للضغط السياسي" في خضم الإغلاق الحكومي.
     
وموقف ترامب يسلّط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه قطاع الطيران المدني مع دخول الإغلاق الأطول في التاريخ يومه الـ41، علما بأن اتفاقا موقتا في الكونغرس يحيي الآمال بالتوصل قريبا إلى حل.

وجّه ترامب الإثنين في منشور على منصّته تروث سوشال انتقادات للمتغيّبين عن العمل ووصفهم بأنهم غير وطنيين، مهدّدا الذين لن يلتحقوا بمكان العمل بأن اقتطاعات كبيرة ستطال روابتهم.
     
وأبدى تأييده لمنح مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار لمن وصفهم بأنهم  "وطنيّون عظماء" لم يتغيّبوا عن العمل خلال الإغلاق الحكومي.
     
منشور ترامب جاء بنهاية مؤتمر صحافي عقده رئيس اتحاد مراقبي الملاحة الجوية في الولايات المتحدة نيك دانييلز، للدعوة إلى وضع حدّ لأطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، والتحذير من تزايد المخاطر مع عمل موظفين بدون أجر.
     
وقال دانييلز إن الاتفاق الموقت في الكونغرس يشكّل "خطوة في الاتّجاه الصحيح".
     
وأضاف: "لا ينبغي أن يكون مراقبو الملاحة الجوية ورقة للضغط السياسي خلال إغلاق حكومي".
     
وأدى الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من تشرين الأول، إلى وقف سداد رواتب عشرات الآلاف من المراقبين الجويين وموظفي أمن المطارات وغيرهم.
     
ولم يدل الاتحاد على الفور بأي تعليق على منشور ترامب.
     

