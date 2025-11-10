الأخبار
ترامب يهدّد مراقبي الملاحة الجوية بالاقتطاع من رواتب المتغيّبين عن العمل خلال الإغلاق الحكومي
أخبار دولية
2025-11-10 | 15:33
ترامب يهدّد مراقبي الملاحة الجوية بالاقتطاع من رواتب المتغيّبين عن العمل خلال الإغلاق الحكومي
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاقتطاع من رواتب مراقبي الملاحة الجوية، متّهما قسما كبيرا منهم بالتقاعس عن أداء واجبهم "الوطني"، في حين دانت نقابتهم استخدامهم "ورقة للضغط السياسي" في خضم الإغلاق الحكومي.
وموقف ترامب يسلّط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه قطاع الطيران المدني مع دخول الإغلاق الأطول في التاريخ يومه الـ41، علما بأن اتفاقا موقتا في الكونغرس يحيي الآمال بالتوصل قريبا إلى حل.
وجّه ترامب الإثنين في منشور على منصّته تروث سوشال انتقادات للمتغيّبين عن العمل ووصفهم بأنهم غير وطنيين، مهدّدا الذين لن يلتحقوا بمكان العمل بأن اقتطاعات كبيرة ستطال روابتهم.
وأبدى تأييده لمنح مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار لمن وصفهم بأنهم "وطنيّون عظماء" لم يتغيّبوا عن العمل خلال الإغلاق الحكومي.
منشور ترامب جاء بنهاية مؤتمر صحافي عقده رئيس اتحاد مراقبي الملاحة الجوية في الولايات المتحدة نيك دانييلز، للدعوة إلى وضع حدّ لأطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، والتحذير من تزايد المخاطر مع عمل موظفين بدون أجر.
وقال دانييلز إن الاتفاق الموقت في الكونغرس يشكّل "خطوة في الاتّجاه الصحيح".
وأضاف: "لا ينبغي أن يكون مراقبو الملاحة الجوية ورقة للضغط السياسي خلال إغلاق حكومي".
وأدى الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من تشرين الأول، إلى وقف سداد رواتب عشرات الآلاف من المراقبين الجويين وموظفي أمن المطارات وغيرهم.
ولم يدل الاتحاد على الفور بأي تعليق على منشور ترامب.
0
أخبار دولية
08:40
القضاء الفرنسيّ يأمر بالإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي
أخبار دولية
08:40
القضاء الفرنسيّ يأمر بالإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي
0
أخبار دولية
08:43
ستارمر يؤكد دعمه لـ"بي بي سي قوية ومستقلة" في "عصر يسوده التضليل"
أخبار دولية
08:43
ستارمر يؤكد دعمه لـ"بي بي سي قوية ومستقلة" في "عصر يسوده التضليل"
0
أخبار لبنان
2025-09-22
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
أخبار لبنان
2025-09-22
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
0
أخبار دولية
08:45
ستة قتلى بضربتين أميركيتين على قاربين يُشتبه بضلوعهما في تهريب المخدرات في المحيط الهادئ
أخبار دولية
08:45
ستة قتلى بضربتين أميركيتين على قاربين يُشتبه بضلوعهما في تهريب المخدرات في المحيط الهادئ
1
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
2
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
3
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
4
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
5
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
6
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
7
أخبار دولية
05:34
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
أخبار دولية
05:34
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
8
خبر عاجل
03:22
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة البيسارية - قضاء صيدا أدت إلى استشهاد مواطن
خبر عاجل
03:22
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة البيسارية - قضاء صيدا أدت إلى استشهاد مواطن
