الخارجية السورية: أميركا جددت التأكيد على دعمها لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الولايات المتحدة أكدت مجددا دعمها للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.



وجاء ذلك عقب اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيريه السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان، وذلك على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن.