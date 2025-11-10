تايلاند تعلّق اتفاق السلام مع كمبوديا بعد إصابة اثنين من جنودها

أعلنت تايلاند أنها ستعلّق تطبيق اتفاق السلام مع كمبوديا، بعدما أدى انفجار لغم أرضي إلى إصابة جنديين تايلانديين كانا ينفذان دورية قرب الحدود.وعلقت كمبوديا عبر وزارة خارجيتها أنها "تشعر بقلق بالغ" جراء هذا التعليق، نافية زرع أي ألغام أرضية جديدة على طول الحدود.وقال الجيش التايلاندي الملكي في بيان إن انفجار اللغم في محافظة سي سا كيت أدى إلى إصابة جندي بجروح بالغة في ساقه بينما تسبب الضغط الناجم عن الانفجار بآلام في الصدر لجندي آخر.وقال المتحدث باسم الحكومة سيريبونغ أنغكاساكولكيات إن بانكوك ستتوقف عن خطوات "متابعة الإعلان المشترك"، في إشارة إلى الاتفاق مع كمبوديا الذي تم توقيعه في كوالالمبور أواخر تشرين الأول، بعد شهور على اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار.وتشمل الخطوات التالية في إطار تطبيق الاتفاق الإفراج عن 18 جنديا كمبوديا اعتقلتهم تايلاند.