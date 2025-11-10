ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا، التي أجرى رئيسها أحمد الشرع محادثات مع ترامب في البيت الأبيض اليوم الاثنين.



وقال ترامب للصحفيين عن الرئيس السوري، الذي كان مدرجا حتى وقت قريب على قائمة واشنطن السوداء للإرهاب لكونه قائدا سابقا في تنظيم القاعدة: "يقول البعض إن ماضيه كان مضطربا. كلنا مررنا بماض مضطرب".



ولفت الرئيس الاميركي الى أنه على وفاق مع الشرع وعبر عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه.