وزير الإعلام السوري: دمشق توقع إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة "داعش"

أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن سوريا وقعت إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.



وأضاف على منصة إكس: "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".