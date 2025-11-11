الأخبار
سرقة قطع أثرية ثمينة من المتحف الوطني في دمشق

أخبار دولية
2025-11-11 | 07:54
سرقة قطع أثرية ثمينة من المتحف الوطني في دمشق

تعرّض المتحف الوطني في دمشق لسرقة ليل الأحد الإثنين، وفق ما أفاد مصدر قريب من إدارة المتحف ومصدر أمني لوكالة فرانس برس، قال أحدهما إنها طالت قطعا ذهبية كانت معروضة في الجناح الكلاسيكي.
     
وقضت سنوات النزاع السوري منذ العام 2011 على معالم أثرية وتراث رمزي قيّم، وتعرضت عشرات آلاف القطع للنهب. إلا متحف العاصمة بقي في منأى عن تداعياته، ونقلت إليه قطع أثرية نادرة من مناطق أخرى لحفظها.
     
وأكد مصدر قريب من إدارة المتحف لفرانس برس من دون كشف هويته لأسباب أمنية أن "السرقة طالت ستة قطع أثرية كانت معروضة في الجناح الكلاسيكي في المتحف". وأكّد مصدر آخر مطّلع على الملف المعلومة. 
     
وقال المصدر القريب من الإدارة إن المسروقات عبارة عن "مسبوكات ذهبية".
     
ولم تجب إدارة المتحف على أسئلة فرانس برس. واكتفى مسؤول فيه بالقول إن "المتحف مغلق لسبب أمني وسيُعاد افتتاحه الأسبوع المقبل". 
     
ولم تصدر السلطات أي بيان رسمي بعد.
     
من جهته، قال مصدر أمني لفرانس برس إنه تم احتجاز "عدد من موظفي وحراس المتحف الإثنين عقب السرقة وتم التحقيق معهم" قبل إطلاقهم.
     
وأوضح مسؤول من إدارة متاحف سوريا لفرانس برس أن "قوات الأمن منعت دخول الموظفين الى قاعات العرض منذ حصول السرقة ليل الأحد الإثنين".
          
ويعدّ الجناح الكلاسيكي من أهم الأجنحة في المتحف، ويضم قطعا نادرة من حقبات عدة بينها الهلنستية والرومانية والبيزنطية، جمعت من مواقع أثرية رئيسية في سوريا. ومن ضمن القطع المعروضة أسرّة جنائزية ولوحات جدارية نادرة وتماثيل حجرية. 
     

أخبار دولية

سرقة

قطع أثرية

المتحف الوطني

دمشق

