تحطم طائرة شحن تركية من طراز سي-130 في جورجيا
أخبار دولية
2025-11-11 | 07:58
مشاهدات عالية
تحطم طائرة شحن تركية من طراز سي-130 في جورجيا
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن طائرة شحن عسكرية من طراز سي-130 تحطمت في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان بينما كانت في طريق عودتها إلى تركيا.
وأفادت الوزارة بأن عمليات البحث والإنقاذ جارية بالتنسيق مع السلطات الجورجية، لكنها لم تدل بتفاصيل أخرى عن سبب التحطم أو الخسائر في الأرواح.
أخبار دولية
تحطم
طائرة شحن
تركيا
جورجيا
زيلينسكي يزور مدينة خيرسون على خط المواجهة
سرقة قطع أثرية ثمينة من المتحف الوطني في دمشق
آخر الأخبار
0
أخبار دولية
2025-11-06
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل الأميركي إلى 12
أخبار دولية
2025-11-06
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل الأميركي إلى 12
0
أخبار دولية
2025-11-05
ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة 11 آخرين بتحطم طائرة شحن في ولاية كنتاكي
أخبار دولية
2025-11-05
ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة 11 آخرين بتحطم طائرة شحن في ولاية كنتاكي
0
منوعات
2025-10-20
خرجت عن المدرج واصطدمت بمركبة خدمة أرضية ثم سقطت بالبحر... تحطم طائرة شحن بمطار هونغ كونغ وهذه التفاصيل
منوعات
2025-10-20
خرجت عن المدرج واصطدمت بمركبة خدمة أرضية ثم سقطت بالبحر... تحطم طائرة شحن بمطار هونغ كونغ وهذه التفاصيل
أخبار دولية
09:12
لافروف: روسيا ستجري تجارب نووية إذا استأنفت أي قوة أخرى تجاربها
أخبار دولية
09:12
لافروف: روسيا ستجري تجارب نووية إذا استأنفت أي قوة أخرى تجاربها
0
أخبار دولية
09:08
روسيا تندد بالضربات الأميركية على القوارب المشتبه بتهريبها المخدرات من فنزويلا
أخبار دولية
09:08
روسيا تندد بالضربات الأميركية على القوارب المشتبه بتهريبها المخدرات من فنزويلا
0
أخبار دولية
08:06
زيلينسكي يزور مدينة خيرسون على خط المواجهة
أخبار دولية
08:06
زيلينسكي يزور مدينة خيرسون على خط المواجهة
0
أخبار دولية
07:54
سرقة قطع أثرية ثمينة من المتحف الوطني في دمشق
أخبار دولية
07:54
سرقة قطع أثرية ثمينة من المتحف الوطني في دمشق
منوعات
2025-11-06
في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)
منوعات
2025-11-06
في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)
0
أمن وقضاء
2025-09-01
الجيش: تمارين تدريبية في جرد رأس بعلبك
أمن وقضاء
2025-09-01
الجيش: تمارين تدريبية في جرد رأس بعلبك
0
أخبار دولية
09:12
لافروف: روسيا ستجري تجارب نووية إذا استأنفت أي قوة أخرى تجاربها
أخبار دولية
09:12
لافروف: روسيا ستجري تجارب نووية إذا استأنفت أي قوة أخرى تجاربها
0
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
تقارير نشرة الاخبار
07:33
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
تقارير نشرة الاخبار
07:33
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
0
أخبار لبنان
06:48
المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول
أخبار لبنان
06:48
المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول
0
أخبار دولية
06:14
العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا
أخبار دولية
06:14
العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا
0
أخبار لبنان
06:11
طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس
أخبار لبنان
06:11
طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
0
أخبار دولية
23:46
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
أخبار دولية
23:46
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
0
أخبار دولية
16:23
ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا
أخبار دولية
16:23
ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا
0
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
1
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
2
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
3
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
4
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
5
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
6
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
7
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
8
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
