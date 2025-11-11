تحطم طائرة شحن تركية من طراز سي-130 في جورجيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن طائرة شحن عسكرية من طراز سي-130 تحطمت في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان بينما كانت في طريق عودتها إلى تركيا.



وأفادت الوزارة بأن عمليات البحث والإنقاذ جارية بالتنسيق مع السلطات الجورجية، لكنها لم تدل بتفاصيل أخرى عن سبب التحطم أو الخسائر في الأرواح.