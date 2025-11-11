زيلينسكي يزور مدينة خيرسون على خط المواجهة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه زار مدينة خيرسون الواقعة على خط المواجهة والتي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مواقع روسية على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو.



وتتعرض خيرسون للقصف المستمر والهجمات بالطائرات المسيرة.



ونشر زيلينسكي مقطع فيديو وهو يلقي خطابا بمناسبة الذكرى الثالثة لانسحاب روسيا من خيرسون في عام 2022.



وقال في الخطاب: "نُعد قرارات من شأنها دعم خيرسون".



وأعلن زيلينسكي أنه سيعقد اجتماعا اليوم مع مسؤولين محليين وممثلين عسكريين بشأن الدفاع عن المدينة، التي تواجه تهديدا متزايدا من طائرات مسيرة روسية هجومية صغيرة.