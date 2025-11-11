زيلينسكي: الوضع في بوكروفسك لا يزال صعبا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوضع في مدينة بوكروفسك المحاصرة لا يزال صعبا، وأن سوء الأحوال الجوية أصبح عاملا مساعدا في الهجمات الروسية الآخذة في التزايد.



وذكر زيلينسكي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي بعد محادثات مع قائد الجيش، أن موسكو تكثف من وتيرة هجماتها في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد.