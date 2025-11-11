الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زعيم حزب الشعب الجمهوري بتركيا: لائحة الاتهام الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول "سياسية تماما"
أخبار دولية
2025-11-11 | 11:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زعيم حزب الشعب الجمهوري بتركيا: لائحة الاتهام الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول "سياسية تماما"
أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أن لائحة الاتهام الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو وآخرين بتهم الفساد "سياسية تماما".
ولفت أوزجور أوزيل في بيان على منصة إكس، الى أن طلب المدعي العام في إسطنبول من القضاء النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، تُبين أن القضية لا تقتصر على البلدية وإنما هي محاولة سياسية لفرض تدخل قضائي على الانتخابات المستقبلية والديمقراطية.
أخبار دولية
حزب الشعب الجمهوري
تركيا
لائحة الاتهام
إسطنبول
أكرم إمام أوغلو
التالي
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
وزير الإعلام السوري: دمشق توقع إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة "داعش"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-02
القضاء التركيّ يعزل قيادة حزب الشعب الجمهوريّ المعارض في اسطنبول
أخبار دولية
2025-09-02
القضاء التركيّ يعزل قيادة حزب الشعب الجمهوريّ المعارض في اسطنبول
0
صحف اليوم
2025-10-02
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان "جدية"
صحف اليوم
2025-10-02
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان "جدية"
0
أخبار دولية
2025-10-24
محكمة تركية ترفض دعوى إبطال نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023
أخبار دولية
2025-10-24
محكمة تركية ترفض دعوى إبطال نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023
0
أخبار دولية
2025-09-15
القضاء التركيّ يؤجل حكمًا بحل قيادة حزب الشعب الجمهوريّ المعارض
أخبار دولية
2025-09-15
القضاء التركيّ يؤجل حكمًا بحل قيادة حزب الشعب الجمهوريّ المعارض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:20
عباس يجدّد أمام ماكرون التزامه بإجراء إصلاحات تشمل تنظيم انتخابات
أخبار دولية
13:20
عباس يجدّد أمام ماكرون التزامه بإجراء إصلاحات تشمل تنظيم انتخابات
0
أخبار دولية
13:18
ماكرون يؤكد لعباس أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "خط أحمر"
أخبار دولية
13:18
ماكرون يؤكد لعباس أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "خط أحمر"
0
أخبار دولية
13:18
إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"
أخبار دولية
13:18
إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"
0
أخبار دولية
12:35
وصول حاملة طائرات أميركية الى قبالة سواحل أميركا اللاتينية لدعم عمليات مكافحة تهريب المخدرات
أخبار دولية
12:35
وصول حاملة طائرات أميركية الى قبالة سواحل أميركا اللاتينية لدعم عمليات مكافحة تهريب المخدرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:03
فريد البستاني في الذكرى الـ80 لتأسيس طيران الشرق الأوسط: فخورون بنجاح الشركة وخطوة إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة إنجاز طال انتظاره
أخبار لبنان
12:03
فريد البستاني في الذكرى الـ80 لتأسيس طيران الشرق الأوسط: فخورون بنجاح الشركة وخطوة إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة إنجاز طال انتظاره
0
آخر الأخبار
2025-10-16
الجريدة الرسمية: مصر ترفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% تقريبا
آخر الأخبار
2025-10-16
الجريدة الرسمية: مصر ترفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% تقريبا
0
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان
0
أخبار دولية
13:18
إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"
أخبار دولية
13:18
إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"
0
أمن وقضاء
13:12
تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً
أمن وقضاء
13:12
تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً
0
أمن وقضاء
13:09
من بكاسين إلى عكار: غابات لبنان تحت النار
أمن وقضاء
13:09
من بكاسين إلى عكار: غابات لبنان تحت النار
0
أخبار لبنان
12:54
"الميدل ايست" إحتفلت بالذكرى 80 لتأسيسها... الحوت: نعلن إطلاق "فلاي بيروت" لمن يفضّل السفر بتكلفة أقل
أخبار لبنان
12:54
"الميدل ايست" إحتفلت بالذكرى 80 لتأسيسها... الحوت: نعلن إطلاق "فلاي بيروت" لمن يفضّل السفر بتكلفة أقل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025
0
أخبار لبنان
10:55
الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق
أخبار لبنان
10:55
الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
2
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
3
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
4
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
5
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
6
أخبار لبنان
11:57
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
11:57
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
7
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
8
أمن وقضاء
08:16
كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
أمن وقضاء
08:16
كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More