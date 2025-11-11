زعيم حزب الشعب الجمهوري بتركيا: لائحة الاتهام الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول "سياسية تماما"

أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أن لائحة الاتهام الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو وآخرين بتهم الفساد "سياسية تماما".ولفت أوزجور أوزيل في بيان على منصة إكس، الى أن طلب المدعي العام في إسطنبول من القضاء النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، تُبين أن القضية لا تقتصر على البلدية وإنما هي محاولة سياسية لفرض تدخل قضائي على الانتخابات المستقبلية والديمقراطية.