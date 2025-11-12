الرئيس الصيني يلتقي بملك إسبانيا في بكين

أعلن التلفزيون الرسمي الصيني أن الرئيس شي جين بينغ التقى مع ملك إسبانيا فيليبي اليوم الأربعاء في بكين.



وهذه أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسباني للصين منذ 18 عاما.