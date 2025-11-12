ديموقراطيون ينشرون رسائل منسوبة لإبستين يقول فيها إن ترامب كان على علم بسلوكه

نشر نواب ديموقراطيون رسائل إلكترونية منسوبة لجيفري إبستين ألمح فيها إلى أن دونالد ترامب كان على علم أكبر بانتهاكاته الجنسية مما أقرّ به علنًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي أمضى "ساعات في منزله" مع إحدى ضحاياه.



وينفي ترامب أي تورط أو علم بنشاطات الاتجار الجنسي التي ارتكبها صديقه السابق إبستين، والذي انتحر داخل سجنه الفدرالي عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة.



وقال ديموقراطيون في لجنة الرقابة بالكونغرس إن تلك الرسائل "تثير تساؤلات خطيرة بشأن دونالد ترامب ومعرفته بجرائم إبستين المروّعة".