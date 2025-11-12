الأخبار
الرئيس السوريّ: الإدارة الأميركية متفقة على أنّ سوريا تستحق أن تتاح لها فرصة للاستقرار

أخبار دولية
2025-11-12 | 10:47
الرئيس السوريّ: الإدارة الأميركية متفقة على أنّ سوريا تستحق أن تتاح لها فرصة للاستقرار

أكد الرئيس السوريّ أحمد الشرع ضرورة رفع العقوبات عن سوريا لإعطائها فرصة للتعافي بعد عقودٍ من الحرب.

ورأى، في مقابلة له مع صحيفة واشنطن بوست أنّ الرئيس الأميركيّ دزناد ترامب، يؤيد استقرار سوريا ووحدة أراضيها، ورفع العقوبات عنها بالكامل.

وقال: "الإدارة الأميركية متفقة على أنّ سوريا تستحق أن تتاح لها فرصة للاستقرار، وبناء اقتصادها والحفاظ على وحدة أراضيها".

ووصف الشرع المفاوضات الأمنية مع إسرائيل بالصعبة، لكنّها مستمرة بدعم من الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى.

وأشار إلى أنّ شروط أي اتفاق مستقبليّ ستتطلب من إسرائيل الانسحاب إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل سقوط نظام الأسد في الـ8 من كانون الأول الماضي.

