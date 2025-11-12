الحكومة الهندية أعلنت أن انفجار نيودلهي "حادث إرهابي"

أعلنت الهند أن انفجار سيارة قرب القلعة الحمراء في نيودلهي الذي أودى باثني عشر شخصًا هذا الأسبوع كان "حادثًا إرهابيًا".



وأوضحت الحكومة أن "البلاد شهدت حادثًا إرهابيًا شنيعًا نفّذته قوى معادية للوطن"، وهي أول مرة تقوم نيودلهي رسميًا بتحديد طبيعة انفجار الاثنين.





