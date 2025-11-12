البيت الأبيض: ترامب يأمل في توقيع قانون ينهي الإغلاق الحكوميّ

يأمل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في توقيع قانون يُنهي أطول إغلاق حكوميّ في تاريخ الولايات المتحدة في وقت لاحق، بعد إقراره المتوقع من الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حسب ما أعلنت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت.



وقالت ليفيت في مؤتمر صحافيّ: "يتطلع الرئيس ترامب إلى إنهاء هذا الإغلاق الحكوميّ المُدمر الذي فرضه الديموقراطيون بهذا التوقيع، ونأمل أن يتم التوقيع في وقت لاحق هذه الليلة".