رئيس الأركان الإسرائيليّ يتعهد بوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ بوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب موجة هجمات استهدفت الفلسطينيين.



وقالت الشرطة والجيش الإسرائيليان إنّ قوات الأمن أوقفت عددًا من المستوطنين بعد صدامات قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، أصيب خلالها فلسطينيون ودُمرت ممتلكات.



وأفاد الجيش بأنه أرسل قوات بعدما "هاجم مدنيون إسرائيليون ملثمون فلسطينيين وأضرموا النار في ممتلكات في المنطقة".



وقال إنّه تم إجلاء أربعة فلسطينيين مصابين لتلقي العلاج.



وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في بيان أصدره الجيش: "نحن على علم بالحوادث العنيفة الأخيرة التي هاجم فيها مدنيون إسرائيليون فلسطينيين وإسرائيليين".

أدان ذلك بشدة.



وأضاف أنّ الجيش "لن يتسامح مع السلوك الإجراميّ الذي تقوم به أقلية صغيرة تشوه سمعة الجمهور الملتزم بالقانون".

واعتبر أنّ "هذه الأفعال تتناقض مع قيمنا، وتتجاوز خطا أحمر، وتصرف انتباه قواتنا عن مهمتها".



وأكد زامير "نحن عازمون على وقف هذه الظاهرة وسنتصرف بحزم حتى تتحقق العدالة".